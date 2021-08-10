Что ждет аэропорт Кабула? Ответил Хулуси Акар

Вопрос дальнейшего управления Международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле прояснится в ближайшие дни. Анкара не намерена в какой-либо форме подвергать опасности жизни турецких военнослужащих. Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения турецкого посольства в Исламабаде.

Министр напомнил, что турецкие военные уже шесть лет управляют и обеспечивают безопасность столичного аэропорта Афганистана. «Анкара неоднократно заявляла, что в случае формирования соответствующих условий готова и далее управлять воздушной гаванью Кабула. В данной связи были проведены многочисленные переговоры», - сказал Акар.

Турецкий министр отметил, что в случае закрытия аэропорта имени Хамида Карзая все дипмиссии могут покинуть Афганистан. «Подобное развитие событий не отвечает интересам братского афганского народа. Поэтому мы считаем важным продолжение функционирования воздушной гавани и говорим об этом своим собеседникам. Диалог по аэропорту Кабула очень важен. Предпринимаются координированные усилия всех соответствующих структур Турции», - проинформировал глава Минобороны.

При этом он подчеркнул, что Анкара и Исламабад придерживаются единой позиции относительно необходимости обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе.