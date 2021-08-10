Минтруда предоставило новую э-услугу

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения с целью обеспечения передачи районными (городскими) органами исполнительной власти данных о квартирной очереди семей шехидов и инвалидов войны в электронной форме предоставило в пользование новую э-услугу.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, с помощью этой услуги процесс регистрации указанных граждан на квартирную очередь уже электронизирован. Сотрудники районных (городских) органов исполнительной власти посредством э-услуги на местах будут вводить в систему и подтверждать достоверность информации и документов граждан, необходимые для их записи на квартирную очередь. Тем самым, по окончании процесса электронной регистрации, на основании этих данных Агентство социальных услуг будет проводить соответствующую работу по осуществлению процесса квартирного обеспечения. Электронизация регистрации на квартирную очередь послужит обеспечению современных принципов работы, ее прозрачности и оперативности.

Посредством э-услуги будут также внесены данные о льготниках, которые будут обеспечены на предстоящем этапе. Специалисты Агентства социальных услуг также проводят тренинги по новой э-услуге и процедурам пользования ею для соответствующих работников районных и городских органов ИВ.

Э-услуга интегрирована в централизованную электронную информационную базу Минтруда, МВД и Минюста. В будущем также планируется интеграция системы с электронной информационной базой Госслужбы по имущественным вопросам при Министерстве экономики.