Бакинский апелляционный суд открыл «горячую линию»

С целью расширения возможностей обращения граждан в суд, усиления прозрачности в деятельности судов, повышения эффективности судопроизводства, устранения волокиты и других негативных фактов, а также обеспечения оперативности реагирования путем управления поступающими в суд звонками из единого центра в Бакинском апелляционном суде создан специальный колл-центр.

Колл-центр принимает звонки в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Граждане могут обращаться на «горячую линию» колл-центра по номеру (012) 526 26 26 или по короткому номеру 1926.