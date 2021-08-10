Джагаряна вызвали в МИД Ирана

Как сообщал ранее haqqin.az со ссылкой на иранские СМИ, фотография посла России в Иране Левана Джагаряна с новоназначенным в Тегеран британским послом Саймоном Шерклиффом вызвала дипломатический скандал в Исламской Республике. В частности, российский посол встретился со своим новым британским коллегой в своей дипломатической резиденции. После этого они сфотографировались на лестнице, где проходила историческая Тегеранская конференция 1943 года. И это фото напомнило известную фотографию Сталина, Черчилля и Рузвельта. Фото вызвало недовольство в Иране, иранские официальные лица восприняли это как неуважение.

И вот теперь стало известно, что посол РФ в Иране Леван Джагарян был приглашен в иранский МИД в связи с публикацией фотографии с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом на фоне исторического здания посольства в Тегеране. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского посольства.

По ее информации, "...Джагарян был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности" на опубликованную дипмиссией фотографию Джагаряна вместе с Шерклиффом на фоне российского посольства в Тегеране.

Также отмечается, что "в ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства". "Послом было выражено сожаление возникшим непониманием", - говорится в сообщении.