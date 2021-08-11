Губернатор афганской провинции Газни, расположенной в центральной части страны, арестован по обвинению в сдаче возглавляемого им региона сторонникам движения "Талибан". Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

По его данным, губернатор Газни Дауд Лагмани "был задержан правительственными силами безопасности вместе со своим заместителем и главой офиса". Лагмани обвиняют в преднамеренной сдаче возглавляемого им региона отрядам радикалов.

В МВД Афганистана подтвердили арест губернатора, указав, что он был задержан сотрудниками управления внутренней безопасности МВД страны.

Кроме того, агентство Pajhwok со ссылкой на источники в афганских службах безопасности сообщило, что губернатор провинции Фарах на западе Афганистана сдался боевикам "Талибана". Вместе с губернатором сдались его заместитель и другие чиновники региональной администрации. При этом всего талибам сдались пятеро руководителей, еще четверо сотрудников управления губернатора бежали в Иран.

Кроме того, агентство сообщает, что бригада национальной армии Афганистана в Фарахе также сложила оружие перед силами талибов.