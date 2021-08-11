Губернаторы провинций без боя сдаются талибам обновлено
Губернатор афганской провинции Газни, расположенной в центральной части страны, арестован по обвинению в сдаче возглавляемого им региона сторонникам движения "Талибан". Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.
По его данным, губернатор Газни Дауд Лагмани "был задержан правительственными силами безопасности вместе со своим заместителем и главой офиса". Лагмани обвиняют в преднамеренной сдаче возглавляемого им региона отрядам радикалов.
В МВД Афганистана подтвердили арест губернатора, указав, что он был задержан сотрудниками управления внутренней безопасности МВД страны.
Кроме того, агентство Pajhwok со ссылкой на источники в афганских службах безопасности сообщило, что губернатор провинции Фарах на западе Афганистана сдался боевикам "Талибана". Вместе с губернатором сдались его заместитель и другие чиновники региональной администрации. При этом всего талибам сдались пятеро руководителей, еще четверо сотрудников управления губернатора бежали в Иран.
Кроме того, агентство сообщает, что бригада национальной армии Афганистана в Фарахе также сложила оружие перед силами талибов.
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Движение «Талибан» сообщило, что захватило город Газни (150 км от Кабула), столицу одноименной провинции в центре Афганистана.
Глава провинциального совета Насир Ахмад Факири подтвердил захват боевиками ключевых районов, под их контролем офис губернатора, штаб-квартира полиции и тюрьма, передает «Коммерсант» со ссылкой на AFP.
Представитель движения Кари Юсуф Ахмади заявил, что боевики также установили контроль над рядом других объектов в Газни. По его словам, десять военных афганского правительства сдались в плен, большое количество военных погибло, передает РИА Новости.