Елена Оганесян покупает угольные шахты украинского олигарха?

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов намерен продать угольные активы своего предприятия ДТЭК в Ростовской области зарегистрированной на Кипре компании, сообщает «Коммерсант».

«ФАС (Федеральная антимонопольная служба) одобрила ходатайство кипрской Valleyton Investments Limited о приобретении прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности АО «Донской антрацит», ООО «Сулинантрацит» и АО «Шахтоуправление «Обуховская», — говорится в сообщении.

Компании занимаются добычей и реализацией антрацита. Права на компании передадут заявителю в результате приобретения 100% акций другой кипрской компании — Fabcell Limited.

По мнению экспертов, Ахметов владел угольными активами в Ростовской области, чтобы у него была возможность поставлять уголь в Украину, однако компании не могут это делать, поэтому он решил избавиться от этого актива. Кроме того, у компаний крупные задолженности по кредитам, выданным Сбербанком, — $324 млн и $400 млн.

Согласно кипрскому реестру, владельцем Valleyton является гражданка Армении Елена Оганесян, на угольном рынке это имя широко не известно, отмечает «Коммерсант».