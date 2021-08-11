Сын Байдена заявил, что его ноутбук украли русские наркоторговцы

Сын президента США Джо Байдена Хантер рассказал о краже его ноутбука. По его словам, компьютер у него похитили некие «русские наркоторговцы». Об этом он сообщает на видео от 2019 года, которое опубликовало британское издание Daily Mail.

На кадрах Хантер Байден запечатлен с дамой. Он рассказывает ей о событиях 2018 года, когда он провел 18 дней в Лас-Вегасе. По словам Байдена, все это время он устраивал вечеринки в люксах местных отелей. В один из таких вечеров он потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил пропажу ноутбука.

Сын президента утверждает, что компьютер похитили «русские наркоторговцы», вместе с которыми он веселился. Хантер считает, что они специально усыпили его бдительность, чтобы завладеть ноутбуком. На нем, по словам Байдена-младшего, есть информация, которую можно использовать для шантажа.

«Теперь у них есть видео, где я занимаюсь безумным сексом», — признался сын американского лидера.

Ранее у Хантера Байдена уже похищали ноутбук. Он отнес его в ремонтную мастерскую, откуда тот бесследно пропал. После этого неизвестные опубликовали несколько телефонных разговоров сына политика. В одном из них он рассказывает об употреблении наркотиков в компании бывшего мэра Вашингтона Мэриона Бэрри.