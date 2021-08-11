Армянский министр в поддержку «Зангезурского коридора»

«В случае разблокирования коммуникаций в регионе железная дорога будет проходить через Нахчыван, Мегри и Иджеван» , - заявил в интервью армянским журналистам министр территориального развития и инфраструктур Гнел Саносян.

"В результате открытия сообщения выиграем не только мы, но и соседние страны в регионе. А если говорить, к примеру, о железной дороге, то без строительства инфраструктуры нельзя достичь разблокирования, так как есть участки, где нет полотна, нужно строить новое", - сказал Саносян.

По его словам, направления в этом случае, будут те же, что и во времена СССР, когда железная дорога проходила через Нахичеван и Мегри.

Через Иджеван в советское время также проходила железная дорога. Предположительно, если в регионе воцарится мир и мы сможем полностью разблокировать коммуникации, работать по этим направлениям будет экономически выгодно.

Отметим, что разблокирование путей сообщения между Азербайджаном и Арменией входит в Московское соглашение от 9 (10) ноября.