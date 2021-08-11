Синоптики предупредили о 40-градусной жаре
Завтра, 13 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 25-28, днем 37-40, в Баку ночью 26-28, днем 38-40 градусов тепла.
Атмосферное давление - 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 28-29, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 29-30 градусов.
Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-27, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью - 16-21, днем - 26-31 градус тепла.
До 14 августа на территории Азербайджана сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха в Баку и на Апшероне составит 37-40°, местами 41-42°, в районах республики-35-40°, в некоторых районах Нахчыванской Автономной Республики и центрально-низменных районах - 42-43°. Восточный ветер усилится до 20-25 м/с.