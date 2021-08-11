Финны не пустят азербайджанских журналистов на медиа-трибуну еще один неприятный сюрприз
Финское «гостеприимство» в отношении азербайджанских журналистов, прибывших в Хельсинки для освещения ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между местным ХИК и бакинским «Нефтчи», продолжается, сообщает корреспондент haqqin.az из Финляндии.
Сегодня стало известно, что представителей азербайджанских СМИ не пропустят в медиасектор стадиона «Болт Арена», на котором сегодня в 20:00 по бакинскому времени начнется игра. Наших журналистов вообще не хотели допускать на матч, но после вмешательства представителей «Нефтчи» и делегата УЕФА у финского клуба удалось выбить разрешение на то, чтобы сотрудники медиа могли посмотреть игру с обычной трибуны. Это нонсенс! Почему журналисты должны сидеть среди болельщиков, не имея нормальных условий для работы?
Вся эта история крайне неприятна и удивительна, особенно учитывая то, что все вопросы были согласованы заранее и ничто не предвещало таких проблем, даже с учетом пандемийных ограничений.
Напомним, вчера в день предматчевой пресс-конференции и тренировки сотрудники стадиона и клуба не желали впускать азербайджанских журналистов на арену, а когда, после долгих пререканий, они все же открыли нам двери стадиона, решительно отказались позволить провести пресс-конференцию, как это обычно бывает, в конференц-зале. В результате общение с главным тренером «Нефтчи» происходило на трибуне под открытым небом.
Стоит также сказать, что, когда на прошлой неделе ХИК приезжал в Баку, «Нефтчи» создал для финской команды все необходимые условия. Финны же, оправдываясь пандемией, чинят всевозможные препятствия. Такого не было ни в Тбилиси, ни в Афинах, где «Нефтчи» проводил свои предыдущие еврокубковые матчи и на которых также присутствовал корреспондент haqqin.az.