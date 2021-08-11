Финское «гостеприимство» в отношении азербайджанских журналистов, прибывших в Хельсинки для освещения ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между местным ХИК и бакинским «Нефтчи», продолжается, сообщает корреспондент haqqin.az из Финляндии.

Сегодня стало известно, что представителей азербайджанских СМИ не пропустят в медиасектор стадиона «Болт Арена», на котором сегодня в 20:00 по бакинскому времени начнется игра. Наших журналистов вообще не хотели допускать на матч, но после вмешательства представителей «Нефтчи» и делегата УЕФА у финского клуба удалось выбить разрешение на то, чтобы сотрудники медиа могли посмотреть игру с обычной трибуны. Это нонсенс! Почему журналисты должны сидеть среди болельщиков, не имея нормальных условий для работы?

Вся эта история крайне неприятна и удивительна, особенно учитывая то, что все вопросы были согласованы заранее и ничто не предвещало таких проблем, даже с учетом пандемийных ограничений.