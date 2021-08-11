Ильхам Алиев принял и наградил выдающегося Олжаса Сулейменова фото
12 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял выдающегося казахского поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова.
Как сообщает haqqin.az, глава государства напомнил, что Олжас Сулейменов был награжден несколькими высшими наградами Азербайджана, в мае этого года за вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Казахстаном он был награжден орденом «Шараф» и вручил орден выдающемуся казахскому поэту.