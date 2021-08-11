Ранее Лех Валенса на допросах дал показания, что написанные от руки агентурные донесения и подписи на документах не принадлежат ему. Однако более чем 200-страничная экспертиза графологов и экспертов из Института судебных экспертиз им. профессора Яна Сена в Кракове опровергает эти утверждения Валенсы.

Следствие проводится касательно не только этого документа, но и агентурных донесений «Болека», квитанций о получении им денег от службы безопасности, других документов из персональной папки тайного агента под псевдонимом «Болек» периода 1970-1976 годов. Они были найдены в 2016 году в доме генерала Чеслава Кищака, являвшегося министром внутренних дел коммунистической Польши, что стало сенсацией.

Дело об агенте службы безопасности Польши (СБ) коммунистических времен по кличке «Болек», которое, казалось бы, угасло по прошествии многих лет, вновь вышло на поверхность. Леха Валенсу, подозревавшегося в сотрудничестве с СБ, вновь вызвали на допрос в прокуратуру. Дело касается его прежних показаний, согласно которым обязательство о сотрудничестве с СБ подделано во вред Леху Валенсе.

Потому на основании этого серьезного фолианта Окружная комиссия по преступлениям против польского народа в Белостоке приостановила расследование по факту подделки документов СБ во вред Леху Валенсе и признала, что нет оснований для выводов о том, что имело место фальсификация.

Так что бывшему президенту и Нобелевскому лауреату, годы славы которого прошли, предстоят новые неприятные встречи с прокурорами и следователями.

В последнее время он пытается «подсушить» свою, подмоченную документами службы безопасности, репутацию. Экс-президент дает интервью, в которых рассказывает о своей жизни, жалуется на нехватку денег, на проблемы в семье и склоки с женой.

Недавно в разговоре с журналистами он сетовал на то, что чувствует себя как банкрот, получая в год порядка неполных 15 тысяч евро. А жена то и дело напоминает ему, что всю жизнь имел немалые деньги, а сейчас их нет.

Л. Валенса, чтобы разжалобить собеседников и заодно своих сторонников, рассказал, например, как в 90-е годы он получил от одной польской бизнес-вумен из-за рубежа слиток золота весом с килограмм. Валенса не знал, что с ним делать — продать, положить в шкаф? И тогда он решил: самое надежное место — знаменитый монастырь в Ясной Гуре. Правда, Лех Валенса не уточнил — отдал ли он золото навсегда, или только на время.

77-летний Валенса жалуется и на проблемы со здоровьем, не без горькой усмешки говоря, что из «мужских дел у него осталось только бритье».

Примкнувший несколько лет назад к оппозиции экс-президент надеется придать силы тем, кто хочет сместить правящую право-консервативную партию «Право и Справедливость». Однако грядущий допрос в прокуратуре, (а может, и не один), одного из бывших лидеров «Солидарности» вряд ли поможет оппозиционерам набрать очки в предвыборной кампании в Польше, которая не за горами. Скорее, наоборот.