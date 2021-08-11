Нобелевский лауреат все же агент? Леха Валенсу вызвали на допрос наша корреспонденция

Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше

Дело об агенте службы безопасности Польши (СБ) коммунистических времен по кличке «Болек», которое, казалось бы, угасло по прошествии многих лет, вновь вышло на поверхность. Леха Валенсу, подозревавшегося в сотрудничестве с СБ, вновь вызвали на допрос в прокуратуру. Дело касается его прежних показаний, согласно которым обязательство о сотрудничестве с СБ подделано во вред Леху Валенсе.

Следствие проводится касательно не только этого документа, но и агентурных донесений «Болека», квитанций о получении им денег от службы безопасности, других документов из персональной папки тайного агента под псевдонимом «Болек» периода 1970-1976 годов. Они были найдены в 2016 году в доме генерала Чеслава Кищака, являвшегося министром внутренних дел коммунистической Польши, что стало сенсацией.

На новый допрос в прокуратуре бывшего президента Польши и Нобелевского лауреата ждут на следующей неделе.

Ранее Лех Валенса на допросах дал показания, что написанные от руки агентурные донесения и подписи на документах не принадлежат ему. Однако более чем 200-страничная экспертиза графологов и экспертов из Института судебных экспертиз им. профессора Яна Сена в Кракове опровергает эти утверждения Валенсы.

Потому на основании этого серьезного фолианта Окружная комиссия по преступлениям против польского народа в Белостоке приостановила расследование по факту подделки документов СБ во вред Леху Валенсе и признала, что нет оснований для выводов о том, что имело место фальсификация.

Так что бывшему президенту и Нобелевскому лауреату, годы славы которого прошли, предстоят новые неприятные встречи с прокурорами и следователями.

В последнее время он пытается «подсушить» свою, подмоченную документами службы безопасности, репутацию. Экс-президент дает интервью, в которых рассказывает о своей жизни, жалуется на нехватку денег, на проблемы в семье и склоки с женой.

Недавно в разговоре с журналистами он сетовал на то, что чувствует себя как банкрот, получая в год порядка неполных 15 тысяч евро. А жена то и дело напоминает ему, что всю жизнь имел немалые деньги, а сейчас их нет.

Л. Валенса, чтобы разжалобить собеседников и заодно своих сторонников, рассказал, например, как в 90-е годы он получил от одной польской бизнес-вумен из-за рубежа слиток золота весом с килограмм. Валенса не знал, что с ним делать — продать, положить в шкаф? И тогда он решил: самое надежное место — знаменитый монастырь в Ясной Гуре. Правда, Лех Валенса не уточнил — отдал ли он золото навсегда, или только на время.

77-летний Валенса жалуется и на проблемы со здоровьем, не без горькой усмешки говоря, что из «мужских дел у него осталось только бритье».

Примкнувший несколько лет назад к оппозиции экс-президент надеется придать силы тем, кто хочет сместить правящую право-консервативную партию «Право и Справедливость». Однако грядущий допрос в прокуратуре, (а может, и не один), одного из бывших лидеров «Солидарности» вряд ли поможет оппозиционерам набрать очки в предвыборной кампании в Польше, которая не за горами. Скорее, наоборот.