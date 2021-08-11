Эрдоган попрощался с азербайджанским послом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Турции Хазара Ибрагима в связи с завершением его дипломатической деятельности.
Как сообщает Anadolu, об этом Хазар Ибрагим написал на своей странице в Twitter.
«Будучи послом Азербайджана в братской Турции, я всегда чувствовал Вашу поддержку и внимание. Спасибо за то, что приняли меня до отъезда из Турции, господин Президент!», - говорится в публикации.
Xазар Ибрагим назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в США.