Депутат Гудрат Гасангулиев: «С приходом к власти Раиси внешняя политика Ирана не изменится»

«Внешнюю политику в Иране определяет Верховный лидер. Поэтому смена президентов в этой стране ничего не решает и не меняет». Как сообщает haqqin.az , об этом в интервью журналистам заявил председатель Партии единого народного фронта Азербайджана, депутат Гудрат Гасангулиев, комментируя возможные изменения во внешней политике Исламской республики после прихода к власти нового президента Сеида Ибрагима Раиси.

Депутат считает, что новый президент также не способен достичь серьезных изменений во внутренней политике страны и, в частности, в национальном вопросе.

«Без одобрения Верховного лидера президент не может провести серьезные реформы. Народы в Иране добиваются обеспечения своих прав лишь методом борьбы. Или же народы добиваются своих национальных прав, внося вклад в развитие демократии. Очевидно, что Запад не поддерживает демократические процессы в Иране, опасаясь, что они приведут к развалу страны. Поэтому народы Ирана, не дожидаясь поддержки извне, должны поддержать демократические процессы в стране, чтобы бескровным путем добиться обеспечения своих прав. Их основная задача должна заключаться в активном участии в политической жизни и поддержке кандидатов, которые будут защищать права различных национальностей», - сказал он.

Депутат добавил, что национальные активисты, борющиеся за национальные права и родной язык, должны принять для себя программу действий с учетом местных условий и реалий.

«Никто не дарит народам свободу. Они сами добиваются своих национальных прав, только когда они политически зрелы и организованы. Самым большим достижением на этом пути является национальное самосознание, уважение к своей национальной идентичности, развитие национальной культуры и языка. Остальные вопросы зависят от времени», - сказал депутат.