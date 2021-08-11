Илон Маск: «На лунной кухне слишком много поваров» наш обзор
Предложенная американским космическим агентством NASA дата высадки людей на Луну - 2024 год - всегда казалась чрезвычайно амбициозной. Однако в новом отчете Управления генерального инспектора NASA (OIG) говорится, что скафандры, которые понадобятся астронавтам для этой работы, будут готовы не раньше апреля 2025 года. А это значит, что новый «лунный поход» США срывается.
Основатель SpaceX Илон Маск предположил, что его компания может вмешаться, чтобы помочь, сообщило издание Cnet.
В отчете управления космического ведомства США отмечаются задержки в разработке лунных скафандров Artemis из-за нехватки финансирования, воздействия COVID и технических проблем. NASA ранее рекламировало костюмы, известные как Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), в 2019 году. Подразделение NASA с аббревиатурой OIG — то самое управление генинспектора - отвечает за надзор за программами и операциями, которые планируется осуществлять.
«Учитывая эти ожидаемые задержки в разработке скафандров, высадка на Луну в конце 2024 года, как в настоящее время планирует NASA, неосуществима», - говорится в отчете.
Амбициозный Илон Маск немедленно ответил на твит о задержке работ над скафандром, написанный репортером CNBC по космическим вопросам Майклом Шитцем. «SpaceX может сделать это, если потребуется», - написал Маск.
Шитц отметил в своем посте, что компоненты для костюмов поставляют 27 различных компаний. «Похоже, на кухне слишком много поваров», - остроумной парировал Маск.
NASA было готово работать с коммерческими поставщиками над крупными космическими проектами, от доставки астронавтов и грузов на МКС до переброски оборудования на Луну. В июле NASA заявило, что будет поддерживать коммерческое партнерство, «чтобы оптимизировать технологию скафандров и вдохновить новаторство на космическом рынке», поэтому предложение Илона Маска и его компании SpaceX вполне возможно.
NASA заявило, что продолжит разработку xEMU собственными силами параллельно любой закупочной деятельности. Агентство планирует в конце этого года объявить официальный конкурс на предоставление услуг по разработке скафандров для выходов в открытый космос. Итогом будет определение победителя и вручение наград в начале 2022 года. В отчете OIG приводятся некоторые основные крупные цифры затрат на разработку xEMU.
Так, NASA уже потратило 420 миллионов долларов на проект с первоначальной целью производства двух готовых к полету скафандров к ноябрю 2024 года. Генеральный инспектор NASA предполагает, что к моменту разработки и сборки этих скафандров цена проекта вырастет до более 1 миллиарда долларов.
Программа Artemis представляет собой многоуровневую программу. NASA немало времени работает над своей ракетой SLS и космическим кораблем Orion, чтобы вновь отправить астронавтов к нашему лунному соседу.
Ракетная система также столкнулась с определенными задержками, хотя NASA официально надеется запустить беспилотный полет Artemis I вокруг Луны уже в конце этого года. Однако, одно дело - отправить космический корабль на Луну, а другое - безопасно доставить астронавтов на поверхность Луны, а затем вернуть их домой. Новые скафандры, которые призваны значительно повысить мобильность и комфорт астронавтов по сравнению с скафандрами эпохи лунной программы полетов на кораблях Apollo, являются ключевым компонентом для исследования Луны человеком. И пока нет новых лунных скафандров, не может быть никаких лунных полетов.