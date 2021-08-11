Отдел международной информации и политики 14:45

Предложенная американским космическим агентством NASA дата высадки людей на Луну - 2024 год - всегда казалась чрезвычайно амбициозной. Однако в новом отчете Управления генерального инспектора NASA (OIG) говорится, что скафандры, которые понадобятся астронавтам для этой работы, будут готовы не раньше апреля 2025 года. А это значит, что новый «лунный поход» США срывается. Основатель SpaceX Илон Маск предположил, что его компания может вмешаться, чтобы помочь, сообщило издание Cnet.

В отчете управления космического ведомства США отмечаются задержки в разработке лунных скафандров Artemis из-за нехватки финансирования, воздействия COVID и технических проблем. NASA ранее рекламировало костюмы, известные как Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), в 2019 году. Подразделение NASA с аббревиатурой OIG — то самое управление генинспектора - отвечает за надзор за программами и операциями, которые планируется осуществлять. «Учитывая эти ожидаемые задержки в разработке скафандров, высадка на Луну в конце 2024 года, как в настоящее время планирует NASA, неосуществима», - говорится в отчете. Амбициозный Илон Маск немедленно ответил на твит о задержке работ над скафандром, написанный репортером CNBC по космическим вопросам Майклом Шитцем. «SpaceX может сделать это, если потребуется», - написал Маск. Шитц отметил в своем посте, что компоненты для костюмов поставляют 27 различных компаний. «Похоже, на кухне слишком много поваров», - остроумной парировал Маск. NASA было готово работать с коммерческими поставщиками над крупными космическими проектами, от доставки астронавтов и грузов на МКС до переброски оборудования на Луну. В июле NASA заявило, что будет поддерживать коммерческое партнерство, «чтобы оптимизировать технологию скафандров и вдохновить новаторство на космическом рынке», поэтому предложение Илона Маска и его компании SpaceX вполне возможно.