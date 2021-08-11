В Иджеване Пашиняна сравнили с Гитлером

Советник бывшего губернатора Тавуша Армена Гуляряна, уволенный с должности в 2014 году, иджеванский поэт Любик Чибухчян в 2018 году посвятил Николу Пашиняну книгу под названием «Спаситель с планеты Иджеван». Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Воскан Саргсян, сообщает Yerevan.today.

Соотечественник Никола Пашиняна Любик Чибухчян, родившийся в его родном селе Енокаван, теперь разочарован Николом Пашиняном и написал о нем 214-страничное стихотворение в прозе под названием «Возвращение Гитлера»․ Уже издано 100 экземпляров книги.

В книге он сравнивает Никола Пашиняна с Гитлером.