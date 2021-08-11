Генерал Ровшан Акперов: «Назим Ибрагимов позвонил в Баку и сказал, что это я убил Эльчина. Я позвал Ибрагимова в отель «Днепр»

Напомним, генерал-лейтенант Ровшан Акперов был арестован в марте этого года. О его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Акперов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Генерала обвиняют в убийстве азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.

Как сообщалось ранее, генерал не признает свою вину, отвергает выдвинутые обвинения и отказывается от выступлений в суде. Ровшан Акперов также предпочел хранить гордое молчание во время следствия и не давал показания в качестве обвиняемого. Однако, редакции haqqin.az удалось получить доступ к показаниям Ровшана Акперова в качестве свидетеля в 2001 году.

20 лет назад генерал рассказывал следователям, что находился в Киеве по линии Минобороны. Ровшан Акперов с 1999 по 2002 год обучался в Академии национальной обороны Украины по специальности «Оперативная стратегия».

По словам генерала, с марта по 4 июля 2001 года (бизнесмен Эльчин Алиев был убит 1 июня – ред.) он проживал в Киеве и не покидал территорию Украины. Ровшан Акперов заверил следователей в том, что он ничего не знает про убийство бизнесмена.

«С Эльчином Алиевым я познакомился в 2001 году в посольстве Азербайджана в Украине. Это было случайное знакомство и между нами не было никаких отношений. Что касается Исахана Исаева и Мазахира Шихалиева (в момент убийства находился рядом с Эльчином Алиевым –ред.), я их вовсе не знаю, а Гудрата Ахмедова я знал, как представителя посольства. Я не обладаю никакой информацией об убийстве Эльчина Алиева», - сказал он.

Как известно из предыдущих показаний, 1 июня 2001 года в посольстве Азербайджана в Киеве на застолье встретились Эльчин Алиев, Мазахир Шихалиев и Ровшан Акперов. На приеме в посольстве собралось много гостей, среди которых был и азербайджанский генерал.

Показания Ровшана Акперова полностью расходятся с показаниями других свидетелей. Генерал утверждает, что его и вовсе не было в кафе «Сикора».

В своих показаниях 20-летней давности генерал сказал, что был приглашен на мероприятие в посольстве Азербайджана, которое продлилось до полуночи.

«Мне сообщили о прибытии в здание посольства двух гостей. Сидевший за нашим столом Ровшан Гарадаглы (занимал ответственный пост в посольстве-ред.) направился в сторону дверей, поговорил с прибывшими и вскоре проводил их. На утро, когда распространилась информация об убийстве Эльчина Алиева, я узнал, что одним из прибывших ночью в посольство был именно он», - сказал генерал.

Ровшан Акперов отмечает, что после того, как Эльчин Алиев и Мазахир Шихалиев покинули посольство, сидевший с ним за столом Эльхан Джабиев (с 2006 года занимал различные должности в МЧС, а до этого работал в Минобороны. В звании полковника-ред.) сказал, что должен покинуть здание посольства.

«Эльхан Джабиев оставался в отеле на Крещатике, который был предназначен для проживания военнослужащих. Утром он должен был вылететь в Баку и поэтому попросил сопроводить его до остановки такси. Мы вместе покинули здание посольства, проводив его я вернулся. Члены моей семьи также были в посольстве. Ближе к полуночи я вместе с семьей отправился домой», - сказал он.

Генерал заверил следователей, что в ту злополучную ночь до утра находился дома. Ближе к утру ему позвонили и сказали, что надо прибыть в посольство.

«Там я услышал о том, что прошлой ночью был убит Эльчин Алиев. В связи с происшествием тогдашний посол Назим Ибрагимов должен был вернуться в Киев. Встретить его было поручено Гудрату Ахмедову. Гудрат сказал мне, что в аэропорту Назим Ибрагимов позвонил в Баку и сказал, что Эльчина Алиева убил я. Поэтому я поехал в отель «Днепр». За столом в отеле сидели 20-25 азербайджанцев. Я поинтересовался у Назима, почему он распространяет слухи, что это я убил Эльчина? Он ответил, что не говорил такого», - сказал генерал.

Ровшан Акперов также указал, что после убийства Эльчина Алиева полиция задержала Мазахира Шихалиева, однако благодаря вмешательству посла Низами Ибрагимова его выпустили на свободу. К следствию также был привлечен и даже арестован Гудрат Ахмедов, но позже и его освободили.