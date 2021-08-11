С этими свадьбами дотанцевались – 2 674 инфицированных
В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 674 новых случаев заражения коронавирусом, 576 человека выздоровели, 14 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 359 732 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 337 021 человек благополучно прошли лечение, 5 109 пациентов клиник скончались. Лечение 17 602 зараженных COVID-19 продолжается в больницах особого режима.