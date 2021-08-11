Финские пакости в пьяном Хельсинки за несколько часов до матча «Нефтчи» - ХИК
После бакинского зноя было очень приятно окунуться в финскую прохладу. 17-18 градусов, дышится легко и приятно. Вечером, возможно, будет легкий дождик. Отличная футбольная погода для «Нефтчи» и ХИК, чтобы выяснить, кто из них проследуют в раунд плей-офф Лиги Европы и обеспечит себе участие как минимум в групповом турнире Лиги конференций.
Хельсинки встретил гостей из Азербайджана хмурой, пасмурной погодой. Людей на улицах не так уж много, почти все одеты по-осеннему – куртки, плащи. Людей мало, но даже на этом фоне вечером бросился в глаза большой процент сильно пьяных людей, в том числе и девушек. Оказывается, снять неудобную обувь на каблуках, взять ее в руки и босиком бродить по прохладным хельсинским улицам – это нормальное явление. Столько шатающихся людей, и это еще в будний день. Интересно, что здесь творится по пятницам и субботам?
Алкоголь здесь после 10 вечера не продают. Да и заведения все из-за пандемийных ограничений закрываются в 22:00. Ситуация с заболеваемостью в Финляндии сейчас лучше, чем в Азербайджане. Вчера было зафиксировано 844 новых случаев заражения. Правда, и здесь идет увеличение количества больных, несмотря на то, что 40 процентов населения уже прошли полную вакцинацию.
Граждане Азербайджана могут прилететь в Финляндию, предъявив сертификат о вакцинации. В списке вакцин, которые принимают финские власти, в том числе и все прививки, используемые в Азербайджане, кроме российского «Спутник-V».
Вчера ваш автор уже писал о неприятных инцидентах, которые были на стадионе «Болт Арена», где состоится сегодняшний матч. Напомню, сначала азербайджанских журналистов не хотели впускать на территорию стадиона, мотивируя это тем, что у «Нефтчи» слишком большая делегация, хотя какое отношение имеют представители СМИ к клубу? А затем финны отказались предоставить зал для проведения пресс-конференции. Общение с главным тренером «Нефтчи» состоялось под открытым небом. А сегодня стало известно, что финны отказались предоставить азербайджанским журналистам места на медиа-трибуне.
Что ж, не хочется писать банальности о том, что «Нефтчи» должен сегодня наказать хозяев за такое «гостеприимство». Нет, «Нефтчи» должен сегодня выиграть, если хочет осенью играть не только в чемпионате Азербайджана, но и в Европе. И сделать это надо ради себя, ради своих болельщиков, а не в отместку за финские пакости в отношении журналистов. Хочется верить, что этой ночью «Нефтчи» покинет Финляндию, будучи участником групповой стадии еврокубков.