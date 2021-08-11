После бакинского зноя было очень приятно окунуться в финскую прохладу. 17-18 градусов, дышится легко и приятно. Вечером, возможно, будет легкий дождик. Отличная футбольная погода для «Нефтчи» и ХИК, чтобы выяснить, кто из них проследуют в раунд плей-офф Лиги Европы и обеспечит себе участие как минимум в групповом турнире Лиги конференций.

Хельсинки встретил гостей из Азербайджана хмурой, пасмурной погодой. Людей на улицах не так уж много, почти все одеты по-осеннему – куртки, плащи. Людей мало, но даже на этом фоне вечером бросился в глаза большой процент сильно пьяных людей, в том числе и девушек. Оказывается, снять неудобную обувь на каблуках, взять ее в руки и босиком бродить по прохладным хельсинским улицам – это нормальное явление. Столько шатающихся людей, и это еще в будний день. Интересно, что здесь творится по пятницам и субботам?

Алкоголь здесь после 10 вечера не продают. Да и заведения все из-за пандемийных ограничений закрываются в 22:00. Ситуация с заболеваемостью в Финляндии сейчас лучше, чем в Азербайджане. Вчера было зафиксировано 844 новых случаев заражения. Правда, и здесь идет увеличение количества больных, несмотря на то, что 40 процентов населения уже прошли полную вакцинацию.

Граждане Азербайджана могут прилететь в Финляндию, предъявив сертификат о вакцинации. В списке вакцин, которые принимают финские власти, в том числе и все прививки, используемые в Азербайджане, кроме российского «Спутник-V».