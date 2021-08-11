Таджикистан роет окопы на границе с Киргизией

В Киргизии заявили, что граждане Таджикистана начали рыть окопы на границе между двумя странами. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает 24.kg.

О проводимых работах рассказал полпред президента Киргизии в Баткенской области Абдикарим Алимбаев. «Мы провели совещание с силовыми структурами, обсудили ситуацию на границе, инженерные работы, которые планирует проводить Таджикистан. Я разговаривал с губернатором Согдийской области, мы договорились о проведении встречи на уровне акимов, глав РОВД», — сказал Алимбаев.

В конце апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнула перестрелка, которая переросла в полномасштабные бои. Причиной послужил территориальный спор между двумя республиками из-за водораспределительного пункта. Погибли десятки людей, сотни пострадали. Стороны обвинили друг друга в провокации.