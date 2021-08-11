Лавров напомнил Лукашенко, что Беларусь автоматически признала Крым

Крым входит в состав Союзного государства как территория России, это закреплено в российском законодательстве. Как сообщают РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова белорусского президента Александра Лукашенко, который заявил, что готов признать воссоединение Крыма с Россией, когда это сделает "последний российский олигарх".

"У нас есть Договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", - отметил глава МИД РФ.