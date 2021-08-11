В первой половине этого года в Азербайджан поставлено 815,2 тыс. штук средств мобильной связи, на 30,7% больше, чем за сопоставимый период 2020 года, сообщает «Туран» со ссылкой на Государственный комитет по статистике со ссылкой на таможенное ведомство.

Смартфоны и пр. мобильные телефоны закуплены в основном в Китае (462 тыс.), во Вьетнаме (286,8 тыс.), Индии (64,1 тыс.) и во Франции (2 тыс.). Они оформлены на Азербайджанской таможне на общую сумму $125,1 млн., на 45,9% больше, чем в первой половине 2020 года. Один телефон декларирован по цене $153,3, на 11,4% дороже, чем в прошлом году. При этом из Вьетнама, где производится сборка Iphone, смартфоны поступают в среднем по цене 155 долларов за штуку.