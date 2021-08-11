В пресс-службе Минтруда haqqin.az заявили, что цель мероприятия - выявить таланты и способности лиц этой категории, сделать общественным достоянием образцы их творчества, поддержать творческие возможности, стимулировать их деятельность и интеграцию в общество.

В Сумгаитском реабилитационном центре Государственного агентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения была организована выставка ручных работ лиц с инвалидностью, проходящих здесь лечебно-восстановительный курс.

В 2019-2020 гг. и в минувший период текущего года после капитального ремонта и реконструкции в пользование были переданы 12 учреждений по реабилитации и социальному обслуживанию, одним из которых является и Сумгаитский реабилитационный центр.

В учреждении, где созданы условия, соответствующие современным требованиям, на основе применения эффективных физиотерапевтических процедур и с использованием современного оборудования лицам с инвалидностью оказываются услуги по социально-медицинской реабилитации.

Здесь также проводится организационная работа по их профессионально-трудовой реабилитации. Профессионально-трудовая реабилитация – это система мер, направленных на выбор профессии со стороны лица с инвалидностью, а также на восстановление утерянной или ослабевшей трудоспособности либо обретение новых профессиональных навыков.

С учетом профессионально-трудовых способностей лиц с инвалидностью в центре также организовывается их профессиональная подготовка на основе общей или специальной учебных программ. Здесь действуют курсы по вязанию, изготовлению фигур из каменной пыли и т.д.

В рамках выставки в центре также состоялась презентация кабинета трудовой терапии, созданного для организации работы по профессионально-трудовой реабилитации.