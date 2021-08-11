Планируются совместные учения спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции

В Баку проходит заключительная планирующая конференция совместных учений «Три брата – 2021» с участием представителей сил специального назначения Азербайджана, Пакистана и Турции.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, на мероприятии будут уточнены программа и цель учений, поставленные задачи, количество участников и другие организационные вопросы.

Отмечалось, что международные учения «Три брата – 2021» будут благоприятствовать созданию надлежащей среды для подготовки военнослужащих дружественных и партнерских стран к операциям в мирное и военное время, а также обмена знаниями и опытом.