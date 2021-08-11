Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении вознаграждения для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Согласно документу, для каждого занявшего второе место спортсмена определено вознаграждение в размере 200 000 манатов, для его тренера – 100 000 манатов.

Для каждого занявшего третье место спортсмена определено вознаграждение в размере 100 000 манатов, для его тренера – 50 000 манатов.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов Национальной олимпийской команды. Согласно распоряжению, за достигнутые на XXXII летних Олимпийских играх в Токио высокие результаты и заслуги в развитии азербайджанского спорта награждены азербайджанские спортсмены и их тренеры:

орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Стадник Мария Васильевна

орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Агаев Рафаэль Махир оглу, Алиев Гаджи Азер оглу, Зарецкая Ирина Игоревна

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Альфонсо Домингес Лорен Берто Берто, Киндзерская Ирина, Гусейнов Рафиг Радик оглу

орденом «Эмек» 3-й степени

Агаев Аслан Логман оглу, Азимзаде Эльман Сулейман оглу

медалью «Терегги»

Джафаров Вусал Сафа оглу, Мамедов Анар Вахид оглу, Мамедов Орхан Расим оглу, Мамедов Рашад Низами оглу, Гусейнов Радик Рафиг оглу, Тараканов Александр Петрович, Хорта Домингез Умберто.