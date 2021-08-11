Уролог Араз Ибрагимов: «Коронавирус может привести к бесплодию у мужчин»

«Согласно исследованиям ученых, каждый четвертый заболевший коронавирусом сталкивается с серьезными проблемами с почками, сердцем и печенью. У 32% умерших от коронавируса выявлена острая почечная недостаточность. Коронавирус также может стать причиной бесплодия у мужчин». Как сообщает haqqin.az, об этом в ходе прямой трансляции на официальной странице Минздрава в İnstagram заявил докторант кафедры урологии Медуниверситета Араз Ибрагимов.

По его словам, для защиты от коронавируса в обязательной форме нужно пройти вакцинацию.

«Людям, страдающим от урологических заболеваний, также рекомендуется пройти вакцинацию. Но при этом в течение 6 месяцев нельзя вакцинировать человека, перенесшего трансплантацию почки», - сказал он.