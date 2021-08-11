«Открытый микрофон» едет в Физули

Акция «Открытый микрофон» держит курс на этот раз в Физулинский район. В пресс-службе ПО «Азеригаз» заявили haqqin.az, что «Открытый микрофон» теперь будет в распоряжении жителей села Гарабулаг (относящегося к административно-территориальному округу сборных домов).

Главная цель «Передвижных приемных» - создать для жителей возможность озвучить свои проблемы и предложения, не прилагая никаких усилий, никуда не отправляясь, не теряя времени.

Хочется верить, что четвертая по счету акция, как и все предыдущие, пройдет в открытой, доверительной атмосфере. Для каждого на высоком уровне будет обеспечена возможность свободно выразить свои проблемы. Особое значение будет иметь присутствие «Открытого микрофона» в Физули – в месте, где прошли наиболее важные бои азербайджанской армии на юго-восточном фронте. Акция состоится 13 августа с 11:00 по 14:00.