Ильхам Алиев создал Карабахское управление архитектуры
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о вопросах градостроительства на освобожденных территориях.
Согласно документу, при Государственном комитете градостроительства и архитектуры Азербайджана создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства.
Новая структура будет ответственна за государственный контроль над градостроительством на административных территориях Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Кельбаджарского, Губадлинского, Лачинского, Шушинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Зангиланского районов.
Кабмину поручено выделить соответствующие площади, оказать необходимую финансовую и материально-техническую поддержку Карабахскому управлению градостроительства.