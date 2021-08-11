Еще один российский пост в направлении Газахского района Азербайджана

Напомним, в последние месяцы армянская армия часто обстреливает позиции азербайджанской армии, в том числе в Кельбаджарском направлении, и прибегает к разного рода провокациям.

В Варденисском районе Армении, граничащем с Кельбаджарским районом Азербайджана, появились патрули российских пограничных войск. Как сообщает haqqin.az , запечатлевшее этот факт фото распространилось в соцсетях. Судя по фото, по приграничной территории передвигаются две единицы принадлежащей российской армии военной техники, одна из которых легкобронированная.

Ранее было объявлено о том, что одно подразделение российских пограничных войск размещено в селе Аскипара (Воскепар) Тавушской области, расположенном в направлении Газахского района Азербайджана. По распространенному армянской стороной сообщению, в селе Азатамут и других нескольких селах Тавушской области также идет подготовка к размещению российских пограничников.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагал разместить посты российских пограничных войск вдоль всей границы с Азербайджаном и заявил о намечающихся по этому поводу переговорах. Официальная Москва не выразила открытой поддержки этому предложению Пашиняна и призвала стороны начать переговоры о демаркации и делимитации границ. В то же время вслед за предложением Пашиняна участились случаи появления на приграничных с Азербайджаном территориях Армении российских пограничников. Большинство армянских экспертов выражают убежденность, что дислокация на этом участке границы российских пограничников свидетельствует о подготовке процесса обмена анклавами, занятыми в период первой карабахской войны. По мнению экспертов, российские пограничники призваны для обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц на анклавах, которые будут освобождены в скором времени.

В данной ситуации речь не может идти о непосредственном осуществлении предложения Пашиняна. Так как по идее армянского премьер-министра, российские пограничники должны выстроиться вдоль пограничной линии между двумя странами. Но это не может произойти без согласия азербайджанской стороны, и большинство российских экспертов также заявляют о том, что вопрос размещения российских военных на границе зависит не только от Москвы и Еревана, но и от Баку.

Поэтому российские пограничники занимают позиции не напрямую на линии границы, а внутри близлежащих к границе армянских территорий. И это можно обосновать рамками двусторонней договоренности о военной безопасности между Арменией и Россией. А азербайджанская армия продолжает находиться на своих позициях вдоль государственной границы.