Азербайджан закупает оружие у Израиля на $2 миллиарда

Отметим, что автор новости Дэн Сэмюэл Элмс в начале информации говорит о закупке оружия на 2 миллиарда шекелей, однако позже указывает эту же цифру, но уже в долларах. И потому не ясно, о какой именно валюте идет речь.

Азербайджан ведет переговоры о закупке израильского оружия на 2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщила израильская газета Israel Hayom.

Отмечается, что есть два основных фактора, из-за которых Азербайджан, использовавший во время второй карабахской войны дроны и ракеты израильского производства, теперь хочет приобрести оружие еще на $2 млрд. Первый фактор - участившиеся на азербайджано-армянской границе перестрелки, которые могут перерасти в третью карабахскую войну. Второй - углубление отношений между Израилем и Азербайджаном, особенно после победы Баку в карабахской войне и исторического решения об открытии в Израиле Торгового представительства Азербайджана.

Как пишет издание, самолеты Минобороны Азербайджана, в частности, в последние дни часто приземляются в аэропортах Израиля, перевозят различные типы боеприпасов. Ожидается, что эта сделка будет подписана в ближайшие месяцы. И еще раз покажет важность отношений с Баку для Израиля, несмотря на давление со стороны армян и армянского лобби во всем мире.

Издание отмечает, что в Азербайджане открыли свои центры израильские военно-промышленные компании. Кроме того, в Азербайджане израильские компании представлены во всех сферах, от безопасности до сельского хозяйства, участвуют в строительных работах на освобожденных территориях. Газета также считает возможным открытие Азербайджаном посольства в Израиле.