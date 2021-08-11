В семье азербайджанцев, проживающих в городе Ковров Владимирской области произошла трагедия, пишут российские телеграмм-каналы.

Согласно информации, сегодня утром на улице Зои Космодемьянской из окна квартиры на 4 этаже жилого дома выпала трёхлетняя девочка.

«Девочку доставили в отделение реанимации Центральной городской больницы. Предварительно у неё диагностировали перелом бедра и черепно-мозговую травму. Врачи борются за ее жизнь», - говорится в сообщении.

Как говорят очевидцы, в квартире проживает семья, приехавшая из Азербайджана. В момент ЧП дома находились женщина и двое детей. Мать на несколько минут отлучилась на кухню, чтобы принести попить старшему сыну, а в это время младшая девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку открытого окна и выпала.