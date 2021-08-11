В 2019 году в страну въехали 3 миллиона 170 тысяч человек, из которых примерно 2 млн 800 тысяч прибыли с чисто туристическими целями. Прирост въездного туризма тогда составил 14.7%.

По мнению руководителя организации Фуада Нагиева, сейчас, когда в странах, откуда в Азербайджан едут туристы, бушует ковид, необходимо продолжать работу по рекламе туристических возможностей страны. «Если брать в расчет очень осторожные прогнозы – все, конечно, зависит от того, как поведет себя коронавирус - Азербайджан сможет вернуться к допандемическим показателям въездного туризма к 2023-2024 году», - сказал он haqqin.az.

Хотя из-за пандемии мир постиг почти полный туристический штиль, Госагентство по туризму Азербайджана не останавливает реконструкцию своих прежних маршрутов и вводит новые туруслуги. Для демонстрации осуществленной работы агентство организовало медиатур в Лагич.

«Надо сказать, что в тот период была проведена эффективная пиар-работа в Европе, Иране, России, Китае, Индии, арабских странах и др., - рассказал Ф.Нагиев. – Как результат - на 14,5% увеличилось число туристов только из Германии. Январь-февраль 2020-го тоже показали отличное для туристической сферы страны начало года. Однако уже в марте, как и многие другие отрасли, туроператоры столкнулась с большими проблемами, связанными с пандемией.

Но сидеть сложа руки мы не собираемся. В нынешних условиях свою главную задачу видим в совершенствовании туристической инфраструктуры и популяризации туристических возможностей Азербайджана в различных странах мира. В рамках этой политики состоялось открытие представительства агентства в Израиле, граждане которого одни из самых путешествующих в мире. Турпоток из Израиля уже удалось увеличить с 15 тысяч в 2017 году до 48 тысяч в 2019-м.

Пандемия, безусловно, затормозила нашу работу, но в то же время появились возможности для анализа своей деятельности и решения институциональных вопросов, реализации проектов по туристической инфраструктуре, созданию новых туристических продуктов».

Вместе с тем, подчеркнул глава туристического ведомства, практически завершилась подготовка нового закона о туризме, который скорее всего будет вынесен на рассмотрение парламента на предстоящей осенней сессии. Завершена работа и по созданию туристического реестра. Это будет единая дата-база, которая охватит всю индустрию туризма. Любой потенциальный партнер Азербайджана сможет ознакомиться со всей национальной туристической сферой - от движения иностранных инвестиций в эту индустрию до ее участников, то есть турагентств, отелей, гидов и т.д.

Ф.Нагиев проинформировал также, что уже начался процесс классификации отелей в стране. «Звезды» выдаются по международным стандартам, причем при этом соблюдается полная прозрачность. К примеру, заявки 40 отелей вообще не были приняты на рассмотрение из-за низкого уровня предоставляемых ими услуг. Отбор очень серьезный, и пока только 17 отечественных отелей получили классификацию.

В числе предпринятого за время вынужденного отказа от приема иностранных туристов и отправки азербайджанских путешественников за рубеж Ф.Нагиев назвал периодические тренинги для повышения качества услуг всех участников индустрии - от туркомпаний до гидов.