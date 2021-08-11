Пришла беда - отворяй ворота: в Турции наводнения, есть погибшие

В четверг, 11 августа, сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северо-восточных провинций Турции, в Бартыне, Синопе, Кастамону. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.

Как сообщает Анадолу, не менее 11 человек стали жертвами наводнений на севере Турции, сообщило в четверг турецкое правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, 11 жителей погибли в провинции Кастамону. Поиски одного пропавшего без вести ведутся в провинции Бартын.