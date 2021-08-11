Еще один экс-президент Кыргызстана в ответе за золото

Вслед за допросом экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева, следователи Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии допросили экс-президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова по делу о предполагаемой коррупции в связи с деятельностью золотого рудника "Кумтор". Об этом сообщает агентство АКИпресс со ссылкой на ГКНБ.

Агентство приводит сообщение ГКНБ, согласно которому межведомственной следственной группой начата активная фаза расследования событий, связанных с заключением в 2017 году стратегического соглашения по проекту "Кумтор". В этой связи, отметили в госкомитете, Жээнбеков, который с 2016 года по август 2017 года занимал должность премьера, был допрошен в качестве свидетеля по событиям, имеющим значение для уголовного дела.