Еще один экс-президент Кыргызстана в ответе за золото
Вслед за допросом экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева, следователи Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии допросили экс-президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова по делу о предполагаемой коррупции в связи с деятельностью золотого рудника "Кумтор". Об этом сообщает агентство АКИпресс со ссылкой на ГКНБ.
Агентство приводит сообщение ГКНБ, согласно которому межведомственной следственной группой начата активная фаза расследования событий, связанных с заключением в 2017 году стратегического соглашения по проекту "Кумтор". В этой связи, отметили в госкомитете, Жээнбеков, который с 2016 года по август 2017 года занимал должность премьера, был допрошен в качестве свидетеля по событиям, имеющим значение для уголовного дела.
Жээнбеков занимал пост президента Киргизии с 24 ноября 2017 по 15 октября 2020.
Отметим, что вопреки сообщениям СМИ об ожидаемом возвращении второго президента Курманбека Бакиева из Беларуси, ГКНБ заявил, что он будет немедленно в случае его появления на территории страны.
Напомним, что как ранее сообщал haqqin.az, до 2017 года Киргизия получила от "Кумтора" прибыль в 3 млрд долларов. При этом страна владеет лишь 26% процентами акций компании и в разные годы пыталась отсудить у нее более выгодные условия сотрудничества. "Кумтор" кормил и десятки высокопоставленных коррумпированных киргизских чиновников, которые просто запускали руку в этот рудник. По данным Госкомитета нацбезопасности, только в 2017 году под видом займов из "Кумтора" было выведено 500 млн долларов.