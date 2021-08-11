Брежневские замашки Байдена

Американцы полагают, что их нынешний президент стал допускать оплошности и ошибки в силу своего возраста.

Во время онлайн-заседания, посвященного инфраструктурному законопроекту демократов, Байден не смог вспомнить имя губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и обратился к ней как к Дженнифер. При этом до этого он называл политика "Гретхен".

"Спасибо, Дженнифер, за то, что вы сделали", — сказал глава Белого дома. Видеозапись встречи опубликована на государственном Youtube-канале.

Обозреватель газеты The Washington Post Мишелин Мейнард написала в Twitter, что неправильное имя лишь часть проблемы. По ее словам, к Уитмер следовало обращаться "губернатор" в знак уважения, а не называть ее по имени.