Горную местность Габалы охватил пожар

В горной местности со сложным рельефом вблизи села Тиканлы Габалинского района вспыхнул пожар. Как сообщает МЧС Азербайджана, принимаются все неотложные меры по тушению пожара.

Согласно информации, к тушению пожара привлечены Государственная служба пожарной охраны МЧС, войска гражданской обороны, соответствующие силы Северо-западного регионального центра, а также вертолет авиационного отряда, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и группа сельских жителей.

Несмотря на то, что сложный рельеф и ветреная погода затрудняют работу пожарных, борьба с огнем продолжается.