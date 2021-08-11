Лавров: «Нас воспринимают как страну водки, медведей, балалайки. И слава Богу»

«Нас воспринимают как страну водки, медведей, балалайки. Слава Богу, что у нас такие символы. Не мы их придумали, это от жизни идет. Балалайка и водка — это признак веселья и доброго отношения, а медведи — признак бережного отношения к природе. В США индейцы живут в резервациях, а медведи в России гуляют по всей стране» - заявил на арт-кластере «Таврида» в Крыму министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, западные партнеры России подыгрывают пещерным инстинктам украинской власти: «Мне их просто жаль... Если ЦРУ считает, что Кабул падет за несколько месяцев, то мы полагаемся на оценки ЦРУ...»

Глава внешнеполитического ведомства еще раз провозгласил, что Крым — это территория России и входит в состав Союзного государства вместе с Беларусью.

Лавров также рассказал о своих пристрастиях: «Мое любимое блюдо — борщ. Летом обожаю Алтай».