Шойгу наблюдает за военными учениями России и Китая

Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом для наблюдения за российско-китайскими оперативно-стратегическими учениями "Сибу/Взаимодействие — 2021".

Как ранее сообщал haqqin.az, 9 августа Россия и Китай объявили о начале совместных военных маневров на территории Северо-Запада КНР, в Нинся-Хуэйском автономном районе, на фоне напряженной обстановки в Афганистане, вызванной наступлением движения «Талибан».

На учениях, которые завершатся завтра, 13 августа, были отработаны действия наземных войск и авиации, а также улучшить взаимодействие китайских и российских войск.