Лукашенко назвал медицинские термины матом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, посвященной производству вакцин от коронавируса, в шутку попросил чиновников "не ругаться", следует из видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом "Пул Первого".
Так глава республики отреагировал на обилие научных терминов в докладе доктора медицинских наук и руководителя администрации президента Александра Косинца.
Позже президент вновь вспомнил о разговоре с ученым.
"Ты слышал, как Косинец матом ругается? Одни матерные слова. Это ж мне термины надо было выучить", — посетовал Лукашенко, с иронией отметив, что на "истфаке и экфаке" не получил необходимых знаний, чтобы поддержать беседу с медиками на высоком уровне.