Лукашенко назвал медицинские термины матом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, посвященной производству вакцин от коронавируса, в шутку попросил чиновников "не ругаться", следует из видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом "Пул Первого".

Так глава республики отреагировал на обилие научных терминов в докладе доктора медицинских наук и руководителя администрации президента Александра Косинца.