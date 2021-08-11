Еврокубки: «Нефтчи» против ХИК, «Карабах» против АЕЛ Матчи начались; обновлено 20:00
В Хельсинки и Баку начались матчи с участием «Нефтчи» и «Карабаха».
* * * 19:55
Стартовые составы команд.
ХИК: Якоб Таннандер, Дэниэл О'Шонесси, Жаир, Лукас Лингман, Луис Карлос Мурильо, Миро Тенхо, Валттери Морен, Янне Саксела, Дэвид Браун, Филип Валенчич, Роопе Риски.
«Нефтчи»: Агиль Мамедов, Ромен Баск, Мамаду Мбодж, Воислав Станкович, Юсуф Лаваль, Харрамиз, Мамаду Кане, Эмин Махмудов, Сабир Бугрин, Сезар Меза Колли, Мирабдулла Аббасов.
«Карабах»: Шахруддин Магомедалиев, Максим Медведев, Кевин Медина, Аббас Гусейнов, Турал Байрамов, Гара Гараев, Патрик Андраде, Филип Озобич, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Рамиль Шейдаев.
АЕЛ: Возинья, Кире Ристевски, Андре Тейшейра, Роберт Мазан, Бруно Сантос, Слободан Медоевич, Сито Риера, Давор Здравковски, Манэуль Торрес, Эуллер, Стефан Шчепович.
* * * 19:33
Сегодня в 20:00 начнутся еврокубковые матчи с участием двух азербайджанских футбольных клубов.
В Хельсинки на стадионе «Болт Арена» «Нефтчи» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы будет играть с местным ХИК. В первом матче команды сыграли вничью 2:2.
А в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Карабах» в 3-м раунде Лиги конференций примет кипрский АЕЛ. Неделю назад команды сыграли 1:1.