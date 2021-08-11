Сегодня в 20:00 начнутся еврокубковые матчи с участием двух азербайджанских футбольных клубов.

В Хельсинки и Баку начались матчи с участием «Нефтчи» и « Карабах а».

В Хельсинки на стадионе «Болт Арена» «Нефтчи» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы будет играть с местным ХИК. В первом матче команды сыграли вничью 2:2.

А в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Карабах» в 3-м раунде Лиги конференций примет кипрский АЕЛ. Неделю назад команды сыграли 1:1.