И внутри самой Турции, и в мире бушуют волны критики в связи с решением Эрдогана активно вмешаться в ситуацию в Афганистане. Линкору «Анкара» это безразлично. Игнорируя эти бьющиеся в его борт волны, он неспешно движется по проложенному курсу. Причем притягивает к себе и других.

За сухими строками официальной информации о телефонном разговоре с Ашрафом Гани кроется громкая сенсация. Как сообщил в то же день турецкий президент в телевизионном интервью, «наши соответствующие ведомства в настоящее время работают над тем, чтобы достичь переговоров с талибами. Может быть, я даже смогу встретиться с тем, кто станет их лидером».

Иными словами, Эрдоган дает понять, что намерен привлечь к совместным действиям все противодействующие стороны: и официальный Кабул, и талибов. Естественно, не обойдется в процессе и без давнего друга Турции маршала Рашида Дустума (афганские узбеки), и без доктора Абдуллы (афганские таджики) – за каждым из которых стоит крупный и средний афганский капитал.

«Мы не можем справиться со всем военным путем. Есть место, где применима война, и есть место, где применимы политика и дипломатия. Насколько моя рука может дотянуться, мы должны направиться туда. Вы не можете отодвинуть Афганистан в сторону. Это страна с населением в 35 миллионов человек», - с пронзительной откровенностью говорил Эрдоган во вчерашнем телеинтервью. Не скрывая при этом, что Турция готова возглавить новую международную коалицию по Афганистану. Место в которой найдется для всех – было бы желание.

Первыми это поняли и, соответственно, решили выкупить часть акций «турецкого кейса по Афганистану» Пакистан и Катар. В ходе прошедшей в Исламабаде встречи с министром обороны Турции Хулуси Акаром, пакистанский премьер заявил: «Лучшее, что может быть, это диалог лицом к лицу между Турцией и "Талибаном". Так обе стороны смогут обсудить причины необходимости защиты аэропорта Кабула. Так что мы поговорим с талибами, используем наше влияние на них, чтобы организовать встречу с турецкой стороной».