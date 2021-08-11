Наконец! Устанавливают санузлы вдоль автомобильных трасс до Исмаиллы

«Недавно глава государства участвовал в закладке фундамента туркомплекса грязевых вулканов. Открыть его для посетителей предполагается весной будущего года. Уникальный природный заповедник станет важным элементом национального туризма. А впереди модернизация туристической инфраструктуры, безусловно, тоже уникального Гобустанского заповедника. Вместе эти объекты составят единый туристический маршрут», - заявил в интервью haqqin.az координатор проекта туристического маршрута «Север-Запад» Низами Гасымов.

Чиновник также рассказал о коренном переустройстве под стандарты мирового туризма объектов торговли, общепита, отдыха и др. вдоль магистральных трасс, проходящих через Бинагади, Апшерон, Гобустан, Шемаху, Агсу и Исмаиллы.

В рамках модернизации туристической сферы в настоящее время решается, к примеру, и вопрос установки санитарных узлов вдоль ведущих в туристические зоны автомобильных трасс.

Представители Госагентства по туризму, Министерства экологии и природных ресурсов, районных исполнительных властей и Госагентства автомобильных дорог, подчеркнул он, предварительно осмотрели 400 объектов, и 280 из них решено реконструировать. Между тем на 150 объектах работы уже завершены, а 120 кафе, магазинов и др., ввиду разного рода нарушений при строительстве, в частности несоблюдения требований безопасности, вообще убрали из придорожной зоны.

В то же время на этих трассах для туристов установлены рекламные щиты – билборды, информационное табло.