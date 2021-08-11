Сегодня в России свыше 800 человек погибли от коронавируса
Впервые с начала пандемии в России за сутки зарегистрировали более 800 смертей из-за ковида. В четверг, 12 августа, инфицировано 21 932 человека, - говорится в сообщении Минздрава России.
Впервые с начала пандемии в России за сутки зарегистрировали более 800 смертей из-за ковида. В четверг, 12 августа, инфицировано 21 932 человека, - говорится в сообщении Минздрава России.
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