Сегодня в России свыше 800 человек погибли от коронавируса

Впервые с начала пандемии в России за сутки зарегистрировали более 800 смертей из-за ковида. В четверг, 12 августа, инфицировано 21 932 человека, - говорится в сообщении Минздрава России.