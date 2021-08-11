Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:35

Спецпосланник США по Ливии, посол Ричард Норланд встретился в Каире с главнокомандующим Ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Переговоры, как отмечают наблюдатели, прошли на фоне очередного конфликта между господином Хафтаром и властями в Триполи. Признаюсь – у меня всегда вызывала брезгливое недоумение политическая некрофилия, яркий пример которой являют собою пляски Вашингтона и других столиц вокруг траченного молью и битого всеми, кому не лень, фельдмаршала с пониженной политической ответственностью Халифы Хафтара, по сути – давно уже политического покойника на политических полях Ливии.

В этот раз Вашингтон решил обсудить с ним вопрос о, видите ли, «объединении вооруженных сил», что в переводе на человеческий означает, на каких условиях сброд, именуемый «армией Хафтара», живущий сейчас бандитскими налетами на мирное население, должен войти в состав правительственной армии Ливии, созданной и отшлифованной турецкими инструкторами. Ответ кажется очевидным: коли есть такая нужда – пусть вступают в ряды вооруженных сил Ливии, подстригутся, побреются, получат форменное обмундирование – и марш на плац, проходить курс молодого бойца. Авось и толк будет, хотя – это неточно. Но нет, Ричард Норланд, который, кстати, родился неподалеку от Ливии – в Марокко, в семье американского дипломата, смотрит на вопрос шире. И всерьез надеется, что «фельдмаршал может способствовать объединению ливийской армии, которая, как и все политические и экономические институты Ливии, не существует в качестве единого целого». Тут не поспоришь. Есть правительственная армия Ливии, которая усилиями Анкары приобретает нормальные очертания. И есть бандформирования, которые с армией объединяет лишь гордое самопровзглашение. «Соколы Хафтара», одно слово. Низко летающие и обильно гадящие мирному процессу в собственной стране. И ладно бы – в качестве персонажа кунсткамеры, так ведь нет – как вполне себе живого персонажа, «ключевой фигуры ливийского примирения».