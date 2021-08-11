Американцы заинтересовались политтрупом фельдмаршала Хафтара самое актуально на Востоке с haqqin.az
Спецпосланник США по Ливии, посол Ричард Норланд встретился в Каире с главнокомандующим Ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Переговоры, как отмечают наблюдатели, прошли на фоне очередного конфликта между господином Хафтаром и властями в Триполи.
Признаюсь – у меня всегда вызывала брезгливое недоумение политическая некрофилия, яркий пример которой являют собою пляски Вашингтона и других столиц вокруг траченного молью и битого всеми, кому не лень, фельдмаршала с пониженной политической ответственностью Халифы Хафтара, по сути – давно уже политического покойника на политических полях Ливии.
В этот раз Вашингтон решил обсудить с ним вопрос о, видите ли, «объединении вооруженных сил», что в переводе на человеческий означает, на каких условиях сброд, именуемый «армией Хафтара», живущий сейчас бандитскими налетами на мирное население, должен войти в состав правительственной армии Ливии, созданной и отшлифованной турецкими инструкторами.
Ответ кажется очевидным: коли есть такая нужда – пусть вступают в ряды вооруженных сил Ливии, подстригутся, побреются, получат форменное обмундирование – и марш на плац, проходить курс молодого бойца. Авось и толк будет, хотя – это неточно.
Но нет, Ричард Норланд, который, кстати, родился неподалеку от Ливии – в Марокко, в семье американского дипломата, смотрит на вопрос шире. И всерьез надеется, что «фельдмаршал может способствовать объединению ливийской армии, которая, как и все политические и экономические институты Ливии, не существует в качестве единого целого».
Тут не поспоришь. Есть правительственная армия Ливии, которая усилиями Анкары приобретает нормальные очертания. И есть бандформирования, которые с армией объединяет лишь гордое самопровзглашение. «Соколы Хафтара», одно слово. Низко летающие и обильно гадящие мирному процессу в собственной стране. И ладно бы – в качестве персонажа кунсткамеры, так ведь нет – как вполне себе живого персонажа, «ключевой фигуры ливийского примирения».
Даже сам фельдмаршал, давно уже себя похоронивший, такого не ожидал. В прошлом году он мечтал лишь об одном – уйти на покой, скрыться от соратников с утаенной от них долей иностранной помощи, получить отступные от Триполи - и зажить без хлопот на какой-нибудь вилле в глуши. Но устраиваемые вокруг него пляски недалеких дипломатов совершили в отношении битой молью и покрывающейся трупными пятнами фигуры совершенно живительный эффект.
Припудрив носик и подкрасив губы, расчесав свалявшийся мех на отвороте мундира, наш вызванный камланиям недалеких дипломатов разных стран фельдмаршал вновь, как старая кокотка, которой прислали открытку к юбилею, поверил, что он востребован. Более того – вновь уверовал, что играет в Ливии какую-то роль.
Со стороны он, конечно, напоминает Паниковского из «Золотого теленка». Помните это бессмертное: «Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. Обязательно спросите! Ведь я был богатый человек. У меня была семья и на столе никелированный самовар. Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали». Но в реальности это далеко не так комично.
Даже те соратники фельдмаршала с пониженной политической ответственностью, кто еще вчера плевал ему под ноги и искал способа переметнуться на сторону законного правительства Ливии, теперь начинают задумываться. «А вдруг он и впрямь остается значимой фигурой? А вдруг у него есть реальный шанс получить власть? И не поторопились ли мы выбрать другую сторону?»
Что урегулированию в Ливии, естественно, не только не способствует, но и создает новые угрозы. Вызывая к жизни Хафтара, внешние игроки наступают на старые грабли. Старая кокетка в мундире фельдмаршала не только жеманна и склонна к преувеличению своей роли – она еще и злопамятна и коварна. И вполне может в самый неподходящий момент затеять новую игру, которая будет обильно приправлена кровью ливийцев…