Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 21:10

Президент Джо Байден по ходу вынужден менять свою риторику по Афганистану. Если еще месяц назад он уверял нацию, что у властей этой страны есть силы, чтобы противостоять стремительному наступлению Талибана, то теперь Байден говорит: «Это уже не моя проблема, если афганские силы не могут защитить себя, то это их проблема». При этом президент, отвечая на этой неделе на вопросы журналистов, заявил, что он не собирается менять свою позицию. «Я нисколько не жалею о принятом решении (о выводе войск)», - сказал он и подчеркнул, что Америка потратила на войну в этой стране триллион долларов и потеряла тысячи жизней своих военнослужащих.

Однако Белый дом все же вынужден как-то реагировать на быстрое изменение ситуации в Афганистане. Как пишет Washington Post, если разведслужбы США в июне предсказывали, что Кабул может пасть в течение 6-9 месяцев, то теперь они допускают, что это может случиться в течение 30-90 дней. Стремительное продвижение талибов «стало сюрпризом для них самих». При этом если раньше их главная база находилась на юге страны, то теперь со взятием Кундуза они стали контролировать и практически весь север. А после падения Кандагара открылся прямой путь на Кабул. И, судя по всему, на талибов особого впечатления не произвели воздушные удары американских бомбардировщиков В 52 Stratofortress, которые были направлены с военно-воздушной базы США в Катаре. Эти бомбардировки были осуществлены в провинции Джаузджан. Как написал в твиттере представитель Министерства обороны Афганистана Фавад Аман «террористы понесли тяжелые потери», однако, по данным американских СМИ, речь идет о погибшем полутора десятке талибов. Администрация Байдена, принимая решение о выводе войск из Афганистана, ориентировалась с одной стороны на опросы общественного мнения, по которым подавляющее большинство американцев поддерживало прекращение войны, а с другой - на отсутствие противодействия со стороны влиятельных республиканцев в Сенате. Однако теперь ситуация меняется, и если осенью талибы возьмут Кабул и устроят там резню, то это может сильно ударить по президенту. Критические голоса республиканцев не заставили себя ждать. «Реальность была ясна для всех, кроме администрации Байдена, - заявил на этой неделе лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. — Начиная с символического выбора даты вывода войск —11 сентября и при явном отсутствии четкого плана, все действия президентской команды были лишь благими намерениями». Ему вторит сенатор от Небраски Бен Сейсси. «Никого не должно удивлять, что Талибан начал быстро побеждать сразу после того, как мы бросили на произвол судьбы своего афганского союзника».

Что же намерен теперь предпринять Байден? Совершенно очевидно, что позиция «моя хата с краю» не говорит о нем как о сильном лидере. Прежде члены его команды уверяли нацию, что после 20 лет пребывания в Афганистане у США - лучшая разведка и лучшие возможности для предотвращения возможных террористических атак, чем во времена, когда Осама бин Ладен планировал свое нападение на Америку. Теперь появились многочисленные данные о том, что талибы готовы пригреть у себя на груди ту же «Аль-Каиду», ИГИЛ и других радикальных исламистов. Ряд американских экспертов полагает, что администрация должна ввести строгие экономические санкции против талибов, в частности ограничить их передвижение по миру. Таким образом, говорит ведущий специалист по Афганистану Лиза Кертис, «они (талибы) станут глобальными париями, если попытаются взять страну силой». Такие утверждения могут вызвать лишь саркастическую усмешку - талибов никогда не интересовало, что о них подумают в мире. К тому же, вероятно, оказывать давление на воинственных афганских исламистов и пытаться их изолировать уже слишком поздно. Сейчас, cообщают анонимные источники в администрации, Белый дом озадачен прежде всего необходимостью вовремя эвакуировать посольство США в Кабуле, вывезти из страны американских граждан (а таковых, по данным New York Times, около 4 тысяч) и перебросить из страны в Америку и другие страны максимально возможное число афганцев, которые все эти два десятилетия сотрудничали с американцами и над которыми нависла угроза смерти.