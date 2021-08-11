В Азербайджане установлены знаки движения, как в Альпийских горах
«Для популяризации и развития пешего горного туризма в Азербайджане организованы пять маршрутов - по территории Губа-Гусарского, Шеки-Загатальского и Гянджа-Газахского регионов. В каждом из регионов намечены привлекательные для туристов населенные пункты, где проживают этнические меньшинства – со своей самобытной культурой, архитектурой, кухней и др. В ближайшее время эти маршруты будут представлены общественности страны» - об этом заявила haqqin.az сотрудник агентства по туристическим продуктам Шарифа Гасанова.
По ее словам, на основе проведенных среди 20 крупнейших туркомпаний страны опросов были определены три перспективные, новые для нас вида путешествий - пеший горный, винный и орнитологический туризм.
«На пути пеших маршрутов в национальных парках установлены знаки движения, подготовленные по образцу подобной системы в Альпийских горах. На них указано направление маршрута, уровень его сложности, размещена различная информация о природе местности, о чем можно будет поинтересоваться и сканировав QR-код. В планах будущее интеграция азербайджанского пешего горного туризма с аналогичным направлением в Грузии. Возможно, уже в этом году интеграция будет осуществлена на территории Балакенского района Азербайджана, и туристы смогут путешествовать по очень интересному маршруту сразу через два кавказских государства», - уточнила Ш.Гасанова.
Предпринимаются и определенные шаги для организации винного туризма, идея о котором возникла в 2019 году. Обстоятельная информация об азербайджанских винах, истории виноделия в нашей стране, винодельческих регионах, предлагаемой в азербайджанских ресторанах карте вин была представлена Европейскому институту культурных маршрутов (EICR), который обладает прерогативой выдавать престижный сертификат знаменитого туристического винного маршрута - Iter Vitis Route. После того как будут реализованы рекомендации EICR, девять винодельческих заводов страны получат сертификаты Iter Vitis, на основе чего и будет проложен маршрут Iter Vitis Аzerbaijan.
Еще одно перспективное направление - орнитологический туризм, или как его еще называют birdwatching от английского «наблюдение за птицами». Это популярный и один из самых доходных видов экотуризма в Великобритании, Дании, Швеции, Ирландии и других странах. Туристы наблюдают за пернатыми, фотографируют, изучают их повадки, но не столько в целях самообразования, сколько для развлечения и отдыха.
Отметим, что в США, Канаде, Мексике орнитологическим туризмом увлекаются до 20-30 млн человек, которые приносят этим странам доход в 20 млрд долларов в год.
Как указывает Ш. Гасанова, на Южном Кавказе есть две зоны, где можно наблюдать за местными, эндемическими видами птиц. Это регион Бешбармаг в Азербайджане и Аджария в Грузии. В соседней стране уже проводятся фестивали орнитологического туризма, и ежегодно регион посещают тысячи любителей birdwatching.
«Мы уже определили маршруты орнитологического туризма в нашей стране, отметили наиболее перспективные участки наблюдения за птицами, разработали проект строительства инфраструктуры birdwatching. Даже рекламные материалы для этого туристического направления уже практически готовы», - сказала специалист по туруслугам.
Неуклонно следуя по пути внедрения инновативных идей, агентство запустило и портал mymenu.az, где представлена вся информация об интерьере, кухне, меню, ценах в 50 ресторанах на туристических маршрутах.
По словам заведующего сектором регионального развития агентства Эльгюна Джавадова, создание такого портала будет способствовать повышению уровня оказываемых этими ресторанами услуг, а также побуждению к перестройке своей работы владельцев кафе и ресторанов, которые функционируют без меню, и др.
«Теперь любой турист перед поездкой в Азербайджан на мобильной онлайн-платформе может заранее выбрать ресторан и заказать на свой вкус и бюджет блюда из меню. А для отечественных предпринимателей участие в mymenyu.az позволит бесплатно составить свое меню на готовых шаблонах и создать QR-код, представив свои фирменные блюда иностранным и местным туристам», - заявил Э.Джавадов.