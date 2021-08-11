В Азербайджане установлены знаки движения, как в Альпийских горах

По ее словам, на основе проведенных среди 20 крупнейших туркомпаний страны опросов были определены три перспективные, новые для нас вида путешествий - пеший горный, винный и орнитологический туризм.

«Для популяризации и развития пешего горного туризма в Азербайджане организованы пять маршрутов - по территории Губа-Гусарского, Шеки-Загатальского и Гянджа-Газахского регионов. В каждом из регионов намечены привлекательные для туристов населенные пункты, где проживают этнические меньшинства – со своей самобытной культурой, архитектурой, кухней и др. В ближайшее время эти маршруты будут представлены общественности страны» - об этом заявила haqqin.az сотрудник агентства по туристическим продуктам Шарифа Гасанова.

«На пути пеших маршрутов в национальных парках установлены знаки движения, подготовленные по образцу подобной системы в Альпийских горах. На них указано направление маршрута, уровень его сложности, размещена различная информация о природе местности, о чем можно будет поинтересоваться и сканировав QR-код. В планах будущее интеграция азербайджанского пешего горного туризма с аналогичным направлением в Грузии. Возможно, уже в этом году интеграция будет осуществлена на территории Балакенского района Азербайджана, и туристы смогут путешествовать по очень интересному маршруту сразу через два кавказских государства», - уточнила Ш.Гасанова.

Предпринимаются и определенные шаги для организации винного туризма, идея о котором возникла в 2019 году. Обстоятельная информация об азербайджанских винах, истории виноделия в нашей стране, винодельческих регионах, предлагаемой в азербайджанских ресторанах карте вин была представлена Европейскому институту культурных маршрутов (EICR), который обладает прерогативой выдавать престижный сертификат знаменитого туристического винного маршрута - Iter Vitis Route. После того как будут реализованы рекомендации EICR, девять винодельческих заводов страны получат сертификаты Iter Vitis, на основе чего и будет проложен маршрут Iter Vitis Аzerbaijan.

Еще одно перспективное направление - орнитологический туризм, или как его еще называют birdwatching от английского «наблюдение за птицами». Это популярный и один из самых доходных видов экотуризма в Великобритании, Дании, Швеции, Ирландии и других странах. Туристы наблюдают за пернатыми, фотографируют, изучают их повадки, но не столько в целях самообразования, сколько для развлечения и отдыха.

Отметим, что в США, Канаде, Мексике орнитологическим туризмом увлекаются до 20-30 млн человек, которые приносят этим странам доход в 20 млрд долларов в год.

Как указывает Ш. Гасанова, на Южном Кавказе есть две зоны, где можно наблюдать за местными, эндемическими видами птиц. Это регион Бешбармаг в Азербайджане и Аджария в Грузии. В соседней стране уже проводятся фестивали орнитологического туризма, и ежегодно регион посещают тысячи любителей birdwatching.

«Мы уже определили маршруты орнитологического туризма в нашей стране, отметили наиболее перспективные участки наблюдения за птицами, разработали проект строительства инфраструктуры birdwatching. Даже рекламные материалы для этого туристического направления уже практически готовы», - сказала специалист по туруслугам.

Неуклонно следуя по пути внедрения инновативных идей, агентство запустило и портал mymenu.az, где представлена вся информация об интерьере, кухне, меню, ценах в 50 ресторанах на туристических маршрутах.

По словам заведующего сектором регионального развития агентства Эльгюна Джавадова, создание такого портала будет способствовать повышению уровня оказываемых этими ресторанами услуг, а также побуждению к перестройке своей работы владельцев кафе и ресторанов, которые функционируют без меню, и др.

«Теперь любой турист перед поездкой в Азербайджан на мобильной онлайн-платформе может заранее выбрать ресторан и заказать на свой вкус и бюджет блюда из меню. А для отечественных предпринимателей участие в mymenyu.az позволит бесплатно составить свое меню на готовых шаблонах и создать QR-код, представив свои фирменные блюда иностранным и местным туристам», - заявил Э.Джавадов.