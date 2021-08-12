МВД Российской Федерации запретило экс-послу Азербайджана в Беларуси Исфандияру Вагабзаде въезд на территорию России на протяжении 50 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

И.Вагабзаде обвинен в разжигании межнациональной розни.

Напомним, что ранее один из оппозиционных активистов в Азербайджане, бывший посол в Беларуси И.Вагабзаде выступил с видеообращением к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. В данном обращении оппозиционер допустил оскорбительные высказывания в адрес дружественного и братского русского народа. Азербайджанская общественность осудила провокационное обращение И.Вагабзаде.