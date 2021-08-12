МВД РФ запретило на 50 лет въезд в Россию Куату Ахметову

МВД РФ запретило на 50 лет въезд в Россию гражданину Казахстана Куату Ахметову за разжигание межнациональной розни в видеороликах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в Youtube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке.