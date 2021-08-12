Армянские солдаты стреляют по Азербайджану из снайперских винтовок обновлено
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу, передает haqqin.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Сегодня, в четверг, 12 августа, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Чямбярак и Туджур Чямбяракского района подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР и села Заманлы Гедабекского района.
Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.