Самир Абасов о причинах крупного поражения «Нефтчи» в Финляндии

«Поражение и такое крупное очень огорчает. После первого тайма были большие надежды, потому что получалось задуманное. Если сравнивать первые таймы в Баку и Хельсинки, то здесь мы играли более компактно, не давали соперникам шансов. Увы, сразу после перерыва пропустили. Нам было сложно создавать моменты против этой команды.

Через три дня стартует чемпионат Азербайджана. Потом будем играть в Лиге конференций, там соперник – «Маккаби» из Хайфы. Эта команда заметно сильнее финнов, но будем готовиться.

Могли сегодня добиться исторического результата, но не удалось. Дело не только в нашей защите. Первый гол мы пропустили больше из-за полузащиты. Допустили ошибку, которую часто допускали в первой игре в Баку. Думаю, мы можем устранить эти ошибки. Дело не в схеме, по которой мы играем. С этой схемой мы стали чемпионами, прошли тбилисское «Динамо», хорошо играли с «Олимпиакосом». Менять схему за несколько дней – безумие.

Я вижу причину нашего поражения, со временем сможем устранить ее.

У нас не было плана «Б»? План «Б» бывает, когда у тебя есть 30 игроков в составе. У нас не хватает футболистов. Некоторыми игроками я остался недоволен. Эта игра показала, что надо больше работать над собой. Но оптимизм не теряем. На старте чемпионата нельзя терять очки. Эти потери могут дорого стоить. Мы проиграли не из-за трех-четырех конкретных игроков. Проиграла вся команда.

Да, сегодняшняя игра нас очень огорчила. Но завтра надо с хорошим настроением готовиться дальше.

Слабая игра Мирабдуллы Аббасова? У нас сложности в линии нападения. Кто сегодня был готов чуть лучше, тот и играл. Если кто-то не играет, значит, на то есть причина. Мы же не враги сами себе, чтобы выпускать более слабого футболиста.

Мы должны сами себе задать вопрос: кто из игроков способен хорошо играть в таких судьбоносных матчах?

Вчера до тренировки у нас в голове был один состав. А после тренировки приняли решение внести изменения.

Сезар Меза Колли ходит по полю пешком? Это игрок нашего уровня. Если не будет бегать - не будет играть. Это касается любого футболиста. Мы должны адаптировать Сезара к нашей игре. Понимаем, что пока он не полностью готов. Верю, что он сделает для нас многое».